Brasile-Ecuador: telefonata Lula-Noboa, focus su cooperazione per sicurezza

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, in cui hanno discusso la cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'intelligence e della sicurezza. Lula ha espresso solidarietà al presidente Noboa, indicando la disponibilità del Brasile di aiutare l'Ecuador, che si trova in stato di emergenza dal 7 gennaio per rispondere all'offensiva della criminalità organizzata. Il presidente brasiliano "ha sottolineato che la lotta contro la criminalità organizzata è una sfida anche per il Brasile, a vari livelli di governo, aggravata dalla porosità e dall'estensione delle frontiere terrestri e marittime del Paese" secondo quanto riportato in nota. Entrambi i presidenti si sono mostrati d'accordo con il rafforzamento dell'integrazione regionale, considerata condizione fondamentale per affrontare il problema, evidenziando anche la "necessità di coordinamento con i paesi consumatori di droga per combattere efficacemente il traffico di stupefacenti". (Brs)