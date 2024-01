Usa: New Hampshire, per gli elettori i temi principali sono economia e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dei flussi migratori e l’andamento dell’economia rappresentano i temi più importanti per gli elettori in New Hampshire, mentre nello Stato sono in corso le primarie che porteranno alla selezione dei candidati ufficiali alle presidenziali di novembre. Stando ai primi exit poll pubblicati dall’emittente “Cnn”, solo in pochi hanno affermato di dare priorità a tematiche come la politica estera e il diritto all’aborto. Sette su dieci hanno definito negativo il contesto economico dello Stato, e circa la metà ha affermato di essere favorevole alla deportazione dei migranti illegali nei Paesi di origine. (Was)