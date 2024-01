Usa: New Hampshire, Trump in vantaggio con il 3 per cento dei voti conteggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è partito in vantaggio nel quadro delle primarie repubblicane in New Hampshire. Stando ai primi dati riportati dal “New York Times”, con il tre per cento dei voti conteggiati, Trump è al 51,7 per cento contro il 47,7 di Nikki Haley, che ha conservato un brevissimo vantaggio durante il conteggio delle prime centinaia di voti. Nelle prime due città che hanno quasi concluso il conteggio, Hillsborough e Sanbornton, entrambe sopra al 95 per cento dei voti già conteggiati, Trump ha mantenuto un distacco pari rispettivamente al 29 e al 24 per cento rispetto alla Haley. (Was)