Kosovo: rappresentante Ue a Pristina, elezioni al nord si tengano il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea a Pristina, Tomas Szunyog, ha auspicato che le elezioni locali nel nord del Kosovo a maggioranza serba “si tengano il prima possibile”. Secondo quanto riferisce la stampa kosovara, l’ambasciatore si è detto soddisfatto per il fatto che i serbi del Kosovo hanno utilizzato il loro diritto di raccogliere firme per la destituzione dei sindaci di Mitrovica Nord e Leposavic. "Sono soddisfatto nel vedere che i serbi del Kosovo hanno esercitato il loro diritto democratico, previsto dal quadro giuridico del Kosovo, e hanno iniziato a raccogliere le firme necessarie per la petizione mirata alla destituzione dei sindaci di Mitrovica Nord e Leposavic. Invitiamo le autorità del Kosovo a livello centrale e locale a fornire tutti i documenti necessari e a consentire ai gruppi di cittadini di avviare la raccolta delle firme anche a Zubin Potok e Zvecan", ha sottolineato Szunyog.(Alt)