Croazia: nel 2023 emessi 10 mila permessi di lavoro e soggiorno ai cittadini del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la Croazia ha rilasciato circa 10 mila permessi di lavoro e di soggiorno destinati ai cittadini del Kosovo. Lo riporta il sito informativo "Biznis" secondo cui in conformità con la legge sugli stranieri, nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2023 il ministero degli Interni croato ha rilasciato complessivamente 172.499 permessi di soggiorno e di lavoro, di cui circa 10 mila per cittadini kosovari. Di questi permessi, il maggior numero riguarda l'edilizia, il turismo, l'industria e il commercio. Per quanto riguarda i Paesi dei Balcani, i cittadini dell'Albania hanno il minor numero di permessi di lavoro in Croazia, con circa 4.200 documenti validi emessi. (Seb)