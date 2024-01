Serbia: Banca centrale “al lavoro” per impedire abolizione transizioni di pagamento in dinari con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Serbia (Nbs) è “al lavoro” per impedire il tentativo delle istituzioni di Pristina di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi a partire dal primo febbraio. Lo ha riferito Darko Stamenkovic, direttore del settore per il controllo bancario della stessa Nbs, ripreso dalla stampa locale. "La Nbs è in coordinamento con tutte le istituzioni statali competenti e grazie al presidente Aleksandar Vucic è stata avviata un'intensa attività diplomatica per impedire questi tentativi da parte di Pristina. Siamo in comunicazione diretta con l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo e stiamo cercando di fornire tutte le analisi necessarie sulle conseguenze e gli effetti dell'adozione di tali misure, nonché di analizzare tutti i modi possibili per risolvere il problema esistente", ha affermato Stamenkovic. Il direttore ha sottolineato che le misure annunciate da Pristina "sono mirate chiaramente contro la sopravvivenza e il mantenimento delle condizioni basilari di vita della popolazione serba e di tutti coloro che ricevono un reddito in dinari". "Si tratta di somme basate sui guadagni nell'assistenza sanitaria, nell'istruzione, nelle prestazioni sociali, nelle pensioni. Gli sforzi delle istituzioni di Pristina vanno nella direzione di impedire l'effettivo accesso ai fondi dei cittadini che ricevono questo denaro dalle istituzioni serbe sui loro conti", ha spiegato. (segue) (Seb)