Balcani: incontro leader regionali a Skopje, focus sul Piano di crescita economica dell'Ue

- Il Piano di crescita economica per i Balcani occidentali, approvato dalla Commissione europea nel novembre scorso, sarà al centro dell'incontro di oggi nella capitale della Macedonia del Nord, Skopje, tra i leader dei Paesi dei Balcani occidentali. All'incontro parteciperanno il primo ministro macedone Dimitar Kovacevski, l'omologo albanese Edi Rama, del Kosovo Albin Kurti, del Montenegro Milojko Spajic e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic. Presente anche il ministro delle Finanze della Bosnia Erzegovina, Srdjan Amidzic, il direttore generale per i negoziati di vicinato e allargamento presso la Commissione europea Gert Koopman, nonché il sottosegretario di Stato degli Usa per l'Europa e l'Eurasia, James O'Brien. Sono stati invitati al summit anche rappresentanti di organizzazioni regionali e di alcune istituzioni finanziarie internazionali. (segue) (Seb)