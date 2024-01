© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno 'Roma. Città dell'acqua. Tutela, risorse, futuro'. Sarà presente, tra gli altri, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare - ingresso, via del Tempio di Giove (ore 9:30)- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla XX edizione dell'Albergatore Day organizzata da Federalberghi Roma - Associazione Provinciale Romana Albergatori.Roma, Parco dei Principi Grand Hotel, via Girolamo Frescobaldi 5 (ore 11)- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del volume di Enrico Giovannini dal titolo "I Ministri tecnici non esistono".Roma, Camera di Commercio, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra (ore 17:30) (segue) (Rer)