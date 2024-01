© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Secondo appuntamento provinciale per l'Ecoforum di Legambiente Lazio, con il contributo di Conai e il patrocinio della Regione Lazio.Viterbo, Spazio Attivo, via Faul (ore 10:30)- Presentazione della mostra "Le parole dell'odio. Gli ebrei romani venduti ai nazisti", realizzata dalla Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione Museo della Shoah, a cura di Amedeo Osti Guerrazzi e Giorgia Calò. Interverranno il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Shmuel Di Segni, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, il Presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia, l'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.Roma, Casina dei Vallati, via Portico d'Ottavia, 29 (ore 11) (Rer)