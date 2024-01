© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni non prenderà mai come schema per le privatizzazioni quello della sinistra. Ogni riferimento a Tim è puramente voluto. Penso invece che le nostre privatizzazioni saranno proprio destinate ad un rilancio economico della Nazione". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a "Cinque minuti", su Rai1. (Rin)