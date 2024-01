Fs: Ferraris, in linea con Pnrr, 7,5 miliardi già spesi in opere realizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cima all'agenda di Ferrovie dello Stato, vi è infatti anche il trasporto delle merci, ambito in cui il Gruppo Fs punta a raddoppiare la quota del trasporto via treno ferma attualmente all'11 per cento. Il tutto in un contesto economico e geopolitico complesso, come dimostrano le tensioni che coinvolgono le navi mercantili occidentali in Medioriente. "Nell'ultima settimana lo stretto canale di Suez che collega il Mar Rosso al Mediterraneo ha vissuto un crollo dei passaggi delle navi e i loro container del 35-40 per cento", ha argomentato l'ad di Fs. "È evidente che questo contesto geopolitico sta penalizzando l'intero bacino del Mediterraneo e sta avendo ripercussioni sui nostri porti. La situazione attuale però non deve fermare i nostri piani. L'Italia ha bisogno di 300-400 miliardi di euro nei prossimi 20 anni da impiegare anche e soprattutto nello sviluppo dei porti e dei terminali multimodali per continuare a fare dell'Italia un hub logistico del Mediterraneo". Infine, da Ferraris anche una nota sulla recente nomina di presidente della Regione Europa della Uic (Union internationale des chemins de fer), istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore ferroviario. "una carica che sono onorato di ricoprire – ha ammesso Ferraris – perché avremo l'occasione, da qui ai prossimi due anni, di lavorare ad un sistema di trasporto ferroviario competitivo, sostenibile e attraente, in una prospettiva di crescente decarbonizzazione che sarà il nostro principale obiettivo, mentre la digitalizzazione e l'innovazione saranno i nostri fattori abilitanti". (segue) (Com)