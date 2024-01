Mar Rosso: Foti (Fd’I), missione strategica a cui Italia partecipa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, "dobbiamo osservare con grande interesse il fatto che l'Italia partecipi con Francia e Germania alla missione Ue nel Mar Rosso, che peraltro è aperta anche ad altre Nazioni europee”. “Non dimentichiamo – ha aggiunto Foti a “Cinque minuti", su Rai1 – che si tratta di una missione strategica, perché da quelle zone passa il 33 per cento dei container mondiali e il 15 per cento delle merci mondiali: un blocco in quell'area significherebbe un aumento di prezzi del grano, del petrolio e del gas. Penso che sia una missione dovuta". (Rin)