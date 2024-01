Stellantis: Uliano (Fim Cisl), gruppo strategico per economia Paese, evitare polemica politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Stellantis è strategico per l’occupazione e l’economia del Paese e bisogna evitare che diventi oggetto di diatriba della polemica politica. Lo ha dichiarato il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano. “Il Gruppo Stellantis – ha spiegato – ha prodotto 753 mila veicoli nel 2023 in Italia e c’è un impegno preciso a salire ad un milione dei veicoli e proprio in questi giorni è in corso un confronto tra le organizzazioni sindacali, Stellantis, la filiera della componentistica, le Regioni e il Mimit per definire la strategia complessiva, le risorse e gli impegni dentro un accordo di sviluppo del settore dell’auto. Stiamo recuperando il tempo perso in questi anni, mentre altri Paesi in Europa hanno concretizzato interventi a sostegno del settore dell’auto dentro la transizione green e tecnologica”. “Nel gruppo – ha sottolineato – lavorano in Italia 47 mila lavoratori a cui si aggiunge una filiera della componentistica che per il 60 per cento è legata alle produzioni del Gruppo e rappresenta, numeri alla mano, una realtà industriale importante e strategica per il nostro sistema industriale. Bisogna evitare che diventi oggetto di diatriba della polemica politica”. (segue) (Rin)