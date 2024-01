Governo: Foti (Fd’I), Italia tornata centrale in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che Giorgia Meloni sia stata centrale In Europa da quando è diventata presidente del Consiglio viene confermato dai fatti”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera a Porta a Porta. “Basterebbe leggere cosa dicono oggi i due Commissari europei riguardo all'accordo che è stato fatto con la Tunisia. La centralità in Europa dell'Italia – prosegue – è confermata nel momento in cui con Francia e Germania si appresta ad andare nel Mar Rosso per impedire che alcuni corsari ostacolino il transito delle navi e delle merci, che ha già avuto un calo del 20 per cento”. “L'Italia è della partita e con questo governo torna protagonista in Europa", conclude. (Rin)