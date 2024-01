Fs: vertici Rfi incontrano ambasciatore Turkmenistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, assieme al presidente, Dario Lo Bosco, e all’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, hanno incontrato questo pomeriggio l'ambasciatore del Turkmenistan in Italia Toyly Komekov. Nel corso dell’incontro – riferisce Rfi in una nota – sono state esaminate le possibilità di collaborazione tra i due Paesi nella progettazione e nella realizzazione delle infrastrutture nel Paese cerniera tra Europa e Asia. In particolare, si sono esplorate ipotesi di partnership nella rete ferroviaria ad alta velocità che il Turkmenistan ha intenzione di realizzare. Inoltre, si è discusso degli investimenti in ambito stradale, per l’implementazione del trasporto merci e della logistica. Le delegazioni italiana e turkmena si incontreranno di nuovo per approfondire gli aspetti emersi nel corso del primo meeting. (Rin)