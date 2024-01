Ucraina: Tajani, non stiamo lasciando solo Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea non sta "lasciando sola" il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, anche perché è cosciente dei rischi legati a un'invasione da parte della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Avanti Popolo" in onda su RaiTre. "Non stiamo lasciando solo Zelensky per il semplice motivo che se la Russia vince e invade l'Ucraina ci sono pericoli per i Paesi baltici, per la Georgia o la Moldavia", ha detto Tajani ricordando che l'Italia ha da poco varato l'ottavo pacchetto di aiuti per sostenere l'esercito nel suo obiettivo di difendere la sovranità territoriale. Senza dimenticare che "l'Italia, nel 2025 guiderà quella grande organizzazione che deve occuparsi di ricostruire" il Paese, ha aggiunto. (Res)