Istruzione: al via terza edizione progetto Altagamma “Adotta una scuola” con 33 imprese e 38 istituti (3)

- Sono quindi complessivamente 33 le imprese coinvolte nel progetto, con i nuovi ingressi che si aggiungono ai brand già aderenti ad una o a entrambe le precedenti edizioni e che proseguono l’impegno per l’anno scolastico 2023/2024: Aurora, Benetti, Bottega Veneta, Brioni, Bulgari, Davines, Fendi, Ferragamo, Ferrari Trento, Feudi di San Gregorio, The Gritti Palace, Gucci, Herno, Isaia, Loro Piana, Masseria San Domenico, Moncler, Poltrona Frau, Pomellato, Stellantis, Technogym e Zegna. Adotta una Scuola crea percorsi di formazione personalizzati e collaborativi fra scuole e imprese, che tendono a ridurre il divario tra domanda e offerta di profili tecnici e professionali, grazie a programmi didattici strutturati insieme più in linea con le esigenze delle aziende di alta gamma. Le attività all’interno dei programmi di Adotta di Scuola si estendono dalla macro-progettazione dell’anno scolastico (definizione dei contenuti e delle modalità formative) alla micro-progettazione (tutorship, predisposizione dei materiali didattici, visite aziendali, lezioni in classe da parte di tecnici ed esperti delle imprese, sessioni di laboratorio, stage, field project, fornitura di materiali per la produzione dei beni, formazione dei docenti). La collaborazione è quindi formalizzata con una convenzione quadro specifica per ciascun abbinamento tra scuola e azienda, in cui sono definiti: numero e caratteristiche delle classi coinvolte, referenti per coordinamento e tutorship, contenuti e attività specifiche, impegni della scuola, dell’azienda e degli studenti. Il progetto Adotta una Scuola è sotto la supervisione del presidente e ad di Fendi, Serge Brunschwig, Consigliere di Altagamma con delega per lo Sviluppo del Capitale Umano e dei Talenti, e della Direttrice Generale, Stefania Lazzaroni. (Com)