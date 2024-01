Usa: processo per diffamazione a Trump rinviato a giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima udienza nel quadro del processo per diffamazione avviato contro Donald Trump dalla scrittrice E. Jean Carroll, dopo che l’ex presidente ha smentito le accuse di stupro che la giornalista ha avanzato nei suoi confronti, è stata nuovamente rinviata alla giornata di giovedì. In una breve comunicazione, il tribunale non ha motivato la decisione, limitandosi ad aggiornarsi alle 9:30 locali (le 15:30 italiane) di giovedì. Lunedì scorso, il giudice Lewis Kaplan ha sospeso l’udienza dopo essere stato costretto a mandare a casa uno dei giurati, malato. (Was)