Usa: Biden contestato più volte in Virginia per sostegno a Israele

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato interrotto diverse volte da alcuni contestatori che hanno chiesto a gran voce un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, durante un raduno elettorale in Virginia. Le interruzioni sono iniziate subito dopo che il presidente ha preso la parola, per ribadire il sostegno della sua amministrazione al diritto all’aborto. Il primo contestatore, un uomo che ha mostrato una bandiera palestinese, ha accusato il governo federale di “genocidio”, mentre una donna ha affermato poco dopo che Israele “sta uccidendo due madri ogni ora”. Dopo diverse altre interruzioni, Biden ha affermato che le contestazioni “andranno avanti per un po’: si sono organizzati apposta”. (Was)