Oscar: Sergio-Rossi, candidatura Garrone è motivo di orgoglio per la Rai

- “La candidatura di Matteo Garrone agli Oscar con ‘Io Capitano’ è un motivo di grande orgoglio per tutta l’azienda e ci uniamo convintamente alla soddisfazione e all’emozione che accompagnano Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha prodotto il film insieme ad Archimede”. Lo hanno dichiarato l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi commentando l’ingresso del film di Garrone nella cinquina dei film in corsa per l’Oscar al miglior film straniero. “Questo straordinario risultato, che conferma – hanno proseguito Sergio e Rossi – la forza interpretativa di Matteo Garrone è frutto, inoltre, della capacità del Servizio pubblico di narrare, in tutti i suoi aspetti, il tempo nel quale viviamo. A Garrone e a tutti i protagonisti di questa splendida avventura il nostro grazie”. (Com)