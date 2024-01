Stellantis: Uliano (Fim Cisl), gruppo strategico per economia Paese, evitare polemica politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È necessario invece – ha evidenziato – chiedere impegni precisi rispetto agli investimenti negli stabilimenti italiani e all'assegnazione di nuove produzioni del Gruppo. Per quanto riguarda gli incentivi, la politica degli annunci ha influito negativamente sulle vendite di alcuni veicoli che potranno beneficiare di questi vantaggi. Non bisogna annunciarli ma metterli in cantiere subito perché siano un volano per il settore”. “Per quanto ci riguarda – ha concluso – gli incentivi sono fondamentali per alimentare le produzioni e sostenere anche la domanda di auto elettriche ma necessitano anche di ulteriori investimenti sulla rete di ricarica elettrica, come pure il tema di come rendere competitivi gli stabilimenti, a partire dal costo dell'energia che è il doppio rispetto ad altri paesi e aumentare la produzione e accompagnare la crescita di competenze dei lavoratori con la formazione”. (Rin)