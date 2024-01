Lavoro: Landini, Meloni parla di un mondo che non c’è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Meloni "parla di un mondo che non c'è. L'85 per cento dei nuovi assunti è precario, abbiamo sei milioni di persone che, pur lavorando, sono povere perché non arrivano a diecimila euro di reddito all’anno, siamo di fronte al fatto che ci sono quattro milioni di persone che non ha i soldi per curarsi". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da Giovanni Floris a “diMartedì”, su La7. “Quando si dice che il Paese va bene, la domanda è: per chi?”, ha concluso. (Rin)