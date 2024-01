Piemonte: Raviola (fondazione Crc), operazione con Intesa-Sanpaolo ha portato grandi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione con Intesa-Sanpaolo ha portato grandi risultati sia per le risorse giunte alla Fondazione in termini di dividendi e ridistribuite sul territorio, sia per i progetti realizzati insieme perché è anche grazie alla banca, e soprattutto al suo presidente Gros-Pietro che mi ha sempre rassicurato e ci è stato sempre vicino, se il territorio è cresciuto. Lo ha affermato Ezio Raviola presidente Fondazione CRCuneo in occasione della presentazione del bilancio oggi al Teatro Toselli di Cuneo. “Pensiamo ad esempio al sostegno per i nostri ospedali che permettono a chi è gravemente malato di accedere in modo più rapido e agevole a cure che possono salvare loro la vita”, ha concluso. (Rpi)