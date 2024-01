Omicidio Mastropietro: Oseghale ha ucciso e violentato Pamela, la Cassazione lo condanna all'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei anni fa il corpo di Pamela Mastropietro venne ritrovato orrendamente mutilato e chiuso in due trolley abbandonati in via dell'Industria a Macerata. Oggi la Corte di Cassazione di Roma ha messo definitivamente la parola fine alla vicenda giudiziaria condannando all'ergastolo per omicidio aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere, il 39enne Innocent Oseghale. In realtà, la Cassazione si era già espressa a favore dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere; con la sentenza di oggi, i giudici della Suprema corte, dopo un rinvio in Appello, hanno stabilito che vi fu anche violenza sessuale. Una aggravante che ha fatto la differenza tra una condanna a 30 anni e l'ergastolo, quello sentenziato oggi appunto. (segue) (Rer)