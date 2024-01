Omicidio Mastropietro: Oseghale ha ucciso e violentato Pamela, la Cassazione lo condanna all'ergastolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Verni mostra la maglia con la foto della figlia che "indosso da sei anni. La indosserò ancora il 30 gennaio prossimo" data in cui la ragazza venne uccisa "in occasione della fiaccolata a ricordo di mia figlia" in piazza Re di Roma "dopo di che si andrà avanti". La vicenda è cominciata a Roma quando Pamela, nell'ottobre 2017, si era trasferita in una comunità terapeutica di Macerata. La ragazza aveva una personalità borderline, con dipendenze da droga e alcol. Il 29 gennaio 2018 si era allontanata dalla comunità con l'intenzione di tornare a Roma dove però non è mai arrivata. Lasciata la comunità si è imbattuta in un uomo che, in cambio di un rapporto sessuale, l'avrebbe accompagnata in stazione ma troppo tardi per prendere il treno diretto alla Capitale. Un altro uomo, un tassista, le ha offerto ospitalità, anche lui in cambio di sesso. Il giorno dopo, nei giardini Diaz a Macerata, Pamela si è imbattuta nello spacciatore Oseghale. Da quel momento se ne sono perse le tracce e il suo corpo è stato ritrovato il 30 gennaio, terribilmente mutilato, chiuso in due trolley in via dell'Industria. (segue) (Rer)