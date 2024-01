Omicidio Mastropietro: Oseghale ha ucciso e violentato Pamela, la Cassazione lo condanna all'ergastolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a ucciderla è stato proprio lo spacciatore, 33enne all'epoca dei fatti, dopo averla drogata con eroina e dopo averla violentata. Poi, per disfarsi del corpo, l'ha smembrata e gettata via in quella maniera. Per questo la corte d'assise di Macerata e quella d'Appello di Ancona lo avevano condannato alla pena dell'ergastolo, ma la Cassazione, pur confermando l'accusa di omicidio volontario, non ha ritenuto sufficientemente motivate le sentenze precedenti in merito alla violenza sessuale intesa come movente dell'omicidio. Un aspetto che avrebbe fatto la differenza tra il carcere a vita e una possibile condanna a 30 anni. Ecco perché, su disposizione dei giudici del Palazzaccio, a febbraio dello scorso anno si è tornati davanti a una seconda corte d'appello, quella di Perugia che ha confermato l'ergastolo per l'omicidio e la violenza sessuale. Oggi la Suprema Corte ha stabilito che Oseghale merita il carcere a vita. (Rer)