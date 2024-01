Italia viva: si rinnova squadra romana, incarichi tematici e cabina regia per europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una squadra forte e coesa, pronta a impegnarsi con motivazione e determinazione", ha spiegato il presidente di Italia viva Roma Marco Cappa. "Siamo di fronte a mesi di lavoro importanti, che ci porteranno a misurarci alle europee con una grande sfida, ma anche con una grande opportunità. Abbiamo la possibilità di cambiare in meglio il nostro Paese e la nostra Europa, per renderla più vicina ai cittadini, più rispondente ai loro bisogni, più capace di affrontare il futuro". A partire dalle prossime settimane sarà convocata, su base periodica, anche la direzione di Italia viva Roma. Faranno parte della direzione: il presidente di Italia viva Roma Capitale, i presidenti municipali di Iv, il tesoriere di Iv Roma, gli eletti a Roma nelle varie istituzioni territoriali. Per la comunicazione sono stati indicati: Manrico Macilenti, Enzo Puro, Enrico Pagano, Alberto Lela e Davide Silvestri. (Rer)