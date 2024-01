Imprese: Valentini, trasferire risultati ricerca ad aziende con Piattaforma Knowledge Share 2.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innovazione “è fondamentale per lo sviluppo competitivo delle imprese ed è al centro dell’agenda politica del governo”. Lo afferma Valentino Valentini, vice ministro delle imprese e del Made in Italy, in occasione della presentazione del Progetto Knowledge Share 2.0, piattaforma che ha l’obiettivo di "fare match" tra il mondo delle imprese e il mondo della ricerca pubblica. “Le strutture di ricerca del Paese assicurano la disponibilità di una materia prima (l’innovazione) che, ancorché immateriale, è fondamentale per i percorsi di crescita e sviluppo imprenditoriale ma occorre fare in modo che i risultati della ricerca siano inseriti in processi di valorizzazione che possano consentire di portare sul mercato tutto il patrimonio innovativo disponibile", ha proseguito. "La piattaforma Knowledge Share 2.0 - strumento informativo unico al mondo, citato anche come best practice dalla Commissione europea - è uno strumento utile e potente che, sono certo, imprese e investitori sapranno sfruttare al meglio", ha aggiunto Valentini, sottolineando l'importanza di innovazione e ricerca per il Made in Italy. "Il Made in Italy – ha spiegato – è un meta-brand, un marchio che raccoglie tutti gli altri, un marchio che deve restituire qualcosa in più. La forza del Made in Italy risiede nella creatività, nell'innovazione, nell'intuizione, in quell'elemento di identificazione in ciò che si fa che va dalla piccola alla grande industria. Il Made in Italy è quell'imponderabile che va dal ricercatore al realizzatore che costantemente mettono in gioco intelligenza e capacità". (Rin)