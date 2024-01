Fs: Ferraris, in linea con Pnrr, 7,5 miliardi già spesi in opere realizzate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione del Comitato di gestione europeo sotto la nuova presidenza si terrà il 19 febbraio 2024 a Roma. "Uno dei punti su cui lavoreremo sarà la digitalizzazione delle reti infrastrutturali ferroviarie. Poter disporre di tutte le informazioni consentirà di ottimizzare la manutenzione predittiva. Faremo con gli altri paesi dei gruppi di lavoro integrati per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative, basate su questi dati, anche perché il mercato ferroviario sia lato passeggeri che merci è ormai europeo". In chiusura, Luigi Ferraris è tornato sulla centralità dell'intermodalità per merci e passeggeri. Un'intermodalità centrale nei progetti del Gruppo Fs per "facilitare lo spostamento delle persone con più mezzi e possibilmente con una soluzione unica di vendita. Stiamo lavorando ad una piattaforma per condividere le informazioni con tutti gli attori della mobilità senza trascurare i parcheggi, fondamentali per lo sviluppo dell'intermodalità. Anche per i treni merci è fondamentale avere un interscambio con i vari mezzi di trasporto e unire il treno con tir e navi. Noi, come Ferrovie stiamo investendo nel polo logistico in tale senso". (Com)