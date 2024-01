Autonomia: Martella (Pd), non sarà la terra promessa raccontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autonomia “non sarà la terra promessa raccontata”. Lo ha dichiarato Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Pd del Veneto, commentando il ddl approvato oggi dal Senato. "Trattato come oggetto di scambio fra Lega e Fd’I – ha proseguito – è diventato un modesto barattelum. Il destino e l'assetto dell'Italia usato come merce in cambio il voto sul folle disegno del premierato. Come succede da vent'anni a questa parte, grazie alla propaganda leghista, autonomia è diventata un tutto e un niente allo stesso tempo. E oggi, la Lega mostra la faccia felice di chi, dopo aver minacciato l'indipendenza, si accontenta di parlare della confezione evitando di aprirla guardando a ciò che questa legge contiene”. “Viene evocata una terra promessa – ha sottolineato –, ma cosa ci sia dentro e come si raggiunga, con quali effetti e con quali risorse finanziarie passa del tutto in secondo piano. Siamo tornati alla propaganda leghista d'antan e il ddl Calderoli, che non è nemmeno un lontano parente rispetto alle ipotesi originarie e al testo presentato lo scorso anno, è il canto del cigno di una stagione politica che si annunciava come la traversata del deserto e non è andata oltre la laguna". (segue) (Rin)