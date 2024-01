Ue: Gentiloni, indipendenza energetica sarà la sfida dei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza energetica sarà uno dei temi strategici dei prossimi anni per l'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del libro "Scintille", di Donato Bendicenti. "La dipendenza energetica è stata un problema enorme per l'Europa degli ultimi vent’anni. È stato in fondo parte di una grande illusione che abbiamo vissuto tutti, non solo la Germania che l'ha vissuta in modo più evidente", ha detto. "La scommessa su una certa evoluzione della Russia è stata una scommessa comune, non solo di pochi Paesi. Quella scommessa, ha portato a livelli di dipendenza energetica straordinari. Oggi il tema di evitare il ripetersi di forme di dipendenza di quel tipo sarà uno dei temi strategici dei prossimi anni. Cioè come evitare che nella transizione ecologica si creino, in particolare nei confronti di Paesi come la Cina, nuove forme di dipendenze", ha aggiunto Gentiloni. "Il tema è di rimanere saldi e non perdere la spinta, la forza e la determinazione che negli ultimi due o tre anni ci ha portato a riguadagnare una maggiore autonomia energetica, diversificando, risparmiando, investendo sulle rinnovabili e scommettendo sulla possibilità di rompere la dipendenza dai combustibili russi, che aveva un significato politico enorme, perché il North Stream 2 era un modo per portare il gas russo in Europa bypassando l'Ucraina", ha concluso. (Beb)