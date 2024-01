Cultura: Mollicone (Fd'I) a Gualtieri, su Teatro Roma aperti a dialogo ma Comune deve averlo con soci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri "ci siamo incontrati qui in un momento bello e di rinascita di uno spazio importante della città" e per quanto riguarda la fondazione Teatro di Roma "come ho anche detto pubblicamente, siamo pronti come sponda istituzionale a dialogare, il Comune dovrà farlo con i soci che sono la Regione Lazio e il Ministero della Cultura e non certo con me che rappresento la commissione Cultura della Camera". Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, a margine della inaugurazione della Galleria Alberto Sordi a Roma. "Non c'è mai stata una indisponibilità al dialogo, credo che ci si debba chiarire sui ruoli e sulle competenze ma c'è grande volontà di fare ripartire il teatro insieme", ha concluso. (Rer)