Autonomia: Gasparri (FI), passaggio storico e necessario nella vita della Repubblica

20 luglio 2021

- Per Forza Italia la riforma delle autonomie “è un passaggio necessario nella vita della Repubblica”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. “Le Regioni, costituite nel 1970, fanno parte dal '48 della nostra Costituzione e alcune a statuto speciale, come la Sardegna o la Sicilia, in termini geografici e culturali fanno parte del mezzogiorno. Non si deve avere paura di questa sfida ed i Lep, i livelli essenziali di prestazioni e dei servizi, devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, affinché ogni cittadino italiano abbia gli stessi diritti”, prosegue. “Il testo approvato oggi in Senato – sottolinea – garantisce queste analoghe opportunità nei diversi territori. La discussione che c'è stata, anche per iniziativa di Forza Italia con il senatore Occhiuto ed altri colleghi, ha introdotto nella normativa queste garanzie fondamentali”. “Siamo certi che sarà una riforma impegnativa ed un banco di prova importante che, con il passaggio definitivo alla Camera, potrà valorizzare i territori in un quadro di unità nazionale. Un passaggio storico che viviamo con spirito positivo, attento, vigile ma anche costruttivo per far sì che la maggiore autonomia coincida con la tutela dei diritti di tutti. Il resto – conclude – è propaganda della sinistra, che, come sempre, semina bugie". (Rin)