Omicidio Mastropietro: legale famiglia, continueremo a cercare eventuali complici

- "Abbiamo sempre detto che ci sono altri responsabili. Per quello che ci è consentito, continueremo a cercare la verità". Lo ha detto Marco Valerio Verni, legale di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro la 19enne romana uccisa nel gennaio 2018 a Macerata dopo la condanna all'ergastolo in Cassazione per Innocent Oseghale. Il legale è anche lo zio della vittima. "Quindi oggi è un risultato importante", ha detto l'avvocato, e la condanna, ipoteticamente parlando "potrebbe portare Oseghale a fare nomi di eventuali complici". (Rer)