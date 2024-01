Migranti: Magi (Più Europa), da governo castello di carte fuori dal diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuna delle norme contenute in questo disegno di legge e che modificano il nostro testo unico sull’immigrazione, ha una applicazione chiara, per esempio su come dovrà avvenire lo screening delle persone, una fase fondamentale per decidere chi potrà essere mandato in detenzione in Albania e chi invece no. In una richiesta di chiarimento fatta in commissione al vice ministro Cirielli, ci è stato risposto con una nota che 'è stata avanzata l’ipotesi di effettuare lo screening sulle imbarcazioni'. Questo vuol dire che il governo non sa nemmeno che lo screening sulle imbarcazioni non si può fare perché la procedura di screening deve chiarire l’età dei migranti e quindi sapere se sono minorenni o meno, lo stato di salute, la condizione relativa a eventuali torture subite, una cosa che non si può fare in alto mare, magari con il mare in burrasca per poi dividere le persone, organizzare un trasbordo e mandarli in Albania. Non c’è nulla che filerà liscio. Avete costruito un castello di carte che si pone fuori dal diritto, tant’è che dite che il diritto italiano e quello europeo saranno applicabili per quanto compatibili con il protocollo. E pensate che spostando tutto questo in Albania tutto questo si veda di meno, in una sorta di extraterritorialità in cui avremo una spola di barche che faranno avanti e indietro dall’Italia di persone di cui con quello screening non vi siete accorti essere vulnerabili: saranno più le imbarcazioni che dall’Albania che riportano indietro i migranti piuttosto che quelle che arrivano dalle coste dell’Africa”. Lo ha detto Riccardo Magi, deputato e segretario di Più Europa, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sul disegno di legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, di cui è relatore di minoranza. “È anche inspiegabile il fatto che il governo ha bocciato il nostro emendamento che prevedeva un ufficio speciale del Garante dei detenuti in un luogo che sarà un luogo speciale di detenzione dove avremo una concentrazione di migliaia di persone. Eppure - ha aggiunto il parlamentare - il Garante si è rivolto a questo parlamento proprio sulla situazione dei Cpr e sulle condizioni di queste strutture in particolare per quanto riguarda la somministrazione di psicofarmaci per curare patologie incompatibili con il regime di detenzione. E visto che nei Cpr italiani c’è stato un aumento degli acquisti di psicofarmaci, come emerge dall’indagine di Altroconsumo, vuol dire che o nei Centri di permanenza per il rimpatrio italiani, e per estensione in quelli albanesi, ci sono persone che non devono essere in detenzione oppure si usano gli psicofarmaci per sedare le persone. Su questo dubbio pesantissimo ho presentato una interrogazione a cui non ho avuto risposta - ha concluso Magi - ma è proprio per questo motivo che servirebbe un ufficio speciale del Garante dei detenuti in Albania”. (Rin)