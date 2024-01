Cultura: Barbato (Fd'I), Odg Pd su Teatro di Roma arrogante e minatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine del Giorno presentato al termine del dibattito in aula dal Pd contiene prescrizioni gravissime. Lo dichiara Francesca Barbato, consigliera capitolina di Fratelli d'Italia. "La minaccia di sciogliere la fondazione Teatro di Roma se il nuovo direttore De Fusco non dovesse dimettersi per fare posto ad un loro uomo di fiducia, denota un atteggiamento arrogante e minatorio che lascia ben poco spazio al dialogo. Questo è un atto di rottura a tutti gli effetti che sancisce definitivamente un principio: non può esserci dialogo con il Pd se non la si pensa come loro", conclude.(Com)