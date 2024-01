Ue: Gentiloni, abbiamo obbligo di leadership in transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non può sottrarsi dall'obbligo di essere leader nella transizione ambientale. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del libro "Scintille" di Donato Bendicenti al Parlamento europeo di Bruxelles. "La transizione ambientale è un tema molto complicato per l'Europa. Complicato dal punto di vista sociale e del consenso. Ma dobbiamo conservare un punto di solidità. Cioè che essere leader a livello globale nella transizione ambientale è una scelta e una necessità per l'Unione europea", ha detto. "Noi siamo condannati ad essere nella leadership della transizione energetica. In questo contesto internazionale così complicato, l'Unione europea deve stare attenta alle compatibilità economiche, al consenso, ma non può sottrarsi dall'obbligo della leadership, perché senza di essa avremmo un ruolo molto secondario nella complessa transizione economica dei prossimi decenni", ha concluso Gentiloni. (Beb)