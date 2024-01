Fvg: Bernardis (Fp), Autonomia è riforma storica che unisce Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autonomia differenziata è una riforma storica che unisce il Paese ed è una vittoria per i cittadini e per l'Italia. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale della lista Fedriga presidente, Diego Bernardis, commentando l’approvazione al Senato del disegno di legge sull’Autonomia differenziata. “Oggi è un giorno storico per le nostre istanze, una giornata in cui abbiamo ottenuto una grande vittoria che risponde alle aspettative dei cittadini”, ribadisce il consigliere regionale, sottolineando “il ruolo determinante” del ministro agli Affari regionali, Roberto Calderoli, “che ha saputo conferire una spinta propulsiva fondamentale al disegno di legge. L'autonomia - prosegue Bernardis - è un concetto radicato nella storia dell'Italia, uno strumento costituzionalmente previsto che rappresenta la chiave per la responsabilizzazione dei governi locali. Questa riforma - conclude - offre la possibilità concreta di potenziare i servizi erogati ai cittadini e di ridurre le disparità tra il Nord e il Sud del Paese, nel pieno rispetto delle diversità e dell'unità d'Italia". (Frt)