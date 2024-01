Autonomia: Costa (M5s), è un triste giorno per Paese e per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente della Camera, onorevole Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, "l'approvazione al Senato del disegno di legge per l'Autonomia rappresenta una sconfitta per il Paese e per l'unità d'Italia. Normerà, definitivamente, una nazione divisa in due - continua il parlamentare -, da una parte le Regioni più ricche, che continueranno a essere privilegiate, con una migliore sanità, una migliore scuola, stipendi più alti e un sistema di welfare che sostiene i cittadini, dall'altro il Sud, dove è impossibile eseguire una Pet in una struttura pubblica perché mancano i macchinari, ed è solo un esempio. Come Movimento cinque stelle lotteremo in tutte le sedi per contrastarla". (Rin)