Napoli: al via nuova edizione dell’Agritech Academy

- Al via la nuova edizione dell’Agritech academy, il percorso di alta formazione promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le Imprese e i Centri di ricerca del Centro nazionale per le tecnologie dell'agricoltura - Agritech. È online il bando per i 40 posti disponibili dedicati a laureati triennali e magistrali in vari ambiti disciplinari per formare elevate professionalità connesse alla trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in una ottica di sostenibilità ambientale. Sei le aree tematiche principali su cui verterà la formazione, dal monitoraggio remoto mediante sensori su piattaforme satellitari e droni, all’agronomia di precisione in pieno campo, passando per l’arboricoltura di precisione, la difesa delle colture, le colture protette e la zootecnia di precisione. “Alla luce del successo della prima edizione dell’Academy si replica con un nuovo bando – dichiara il Rettore della Federico II Matteo Lorito -. Alcuni studenti che hanno partecipato al percorso formativo dello scorso anno sono già impegnati ad utilizzare le conoscenze e le competenze acquisiste, dal momento che l’attenzione degli stakeholder verso questa iniziativa è ulteriormente incrementata. La domanda di questo tipo di figura specializzata è in crescente aumento”. A caratterizzare il percorso è una forte integrazione tra formazione in presenza e didattica esperienziale, oltre ad interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. (segue) (Ren)