Napoli: al via nuova edizione dell’Agritech Academy (2)

- Il corso, in lingua italiana e dalla durata di sette mesi, prevede un impegno di 360 ore suddivise, infatti, tra lezione in aula nella sede dell’Academy nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, esperienze formative presso le aziende partner e la realizzazione di project work. “Dopo la prima edizione ci siamo resi conto di quanto la trasformazione digitale nel settore agricolo sia in atto e quanto sia fondamentale il contributo dell'Agritech academy nella formazione degli specialisti di domani che avranno il compito di promuovere le tecnologie per un futuro sostenibile dell’agricoltura" evidenzia il Direttore del dipartimento di Agraria della Federico II e Direttore scientifico della Fondazione agritech Danilo Ercolini. "Questa seconda edizione del nostro percorso di alta formazione rappresenta un passo avanti nella creazione di una comunità di professionisti in grado di guidare il settore verso una nuova era", ha aggiunto. “La prima edizione dell'Academy è stato un grande successo: 35 allievi hanno completato il percorso formativo entrando a contatto con importanti aziende del settore Agritech. Con questa seconda edizione, l'Academy amplierà la propria offerta formativa con una rete di imprese più estesa nel settore tecnologie digitali applicate all’agricoltura”, conclude il coordinatore dell'Agritech academy Giovanni Chirico. A tenere le lezioni saranno docenti provenienti da Atenei di tutta Italia oltre che tecnici e manager delle imprese di punta del settore delle tecnologie avanzate applicate all'agricoltura. È possibile presentare le candidature fino alle ore 14 del 19 febbraio 2024. (Ren)