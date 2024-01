Autonomia: E. Stefani (Lega), diamo un senso ad anni di battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Con l'approvazione dell'Autonomia in Senato “portiamo in Parlamento la volontà del popolo veneto che si è espresso nel 2017 con un Referendum, attuando una riforma prevista dalla Costituzione e dando la possibilità alle Regioni di rispondere direttamente alla propria comunità”. Lo ha dichiarato la senatrice Erika Stefani, responsabile del dipartimento Autonomia della Lega. “Grazie al ministro Calderoli per il suo lavoro e alla Lega, che continuerà a combattere contro i pregiudizi ideologici di chi sostiene una concezione centralista dello Stato solo perché ha paura della sfida all'efficienza che il regionalismo differenziato impone. Oggi diamo un senso ad anni di battaglie", ha concluso. (Rin)