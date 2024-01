Autonomia: Ascani, Pd farà un'opposizione durissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la destra in Senato ha votato la legge 'Spacca Italia. Avere 20 legislazioni diverse su istruzione, energia, sanità o sicurezza sul lavoro genererà ulteriori disuguaglianze, eppure questo è quanto propone l'Autonomia differenziata di Calderoli. Inoltre, sull'unica garanzia per le Regioni più deboli, i Livelli essenziali delle Prestazioni, non ci sono fondi: tutto sommato non interessano ad una destra che pensa solo al baratto con il presidenzialismo. Tutto questo per accontentare la Lega: meno male che Meloni non era ricattabile. Il Pd farà un'opposizione durissima, se necessario anche con un referendum". Lo scrive su X (ex Twitter) la vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani. (Rin)