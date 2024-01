Autonomia: Landini, più divari e diseguaglianze, meno diritti per lavoratori e pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci opporremo con tutti gli strumenti per impedire che il governo spacchi il Paese e ne comprometta il futuro”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “La maggioranza - nonostante il parere contrario di molte organizzazioni sindacali, delle opposizioni, di numerosi costituzionalisti, di tante associazioni e realtà vive della società civile - ha approvato il Ddl Calderoli in prima lettura al Senato, confermando l'indisponibilità all'ascolto anche su decisioni che riguardano non solo l’architettura istituzionale ma il nostro modello sociale e di sviluppo”, prosegue. “Si tratta – sottolinea – di un provvedimento che non porterà nulla di buono ai lavoratori e ai pensionati che rappresentiamo, a partire dalla messa in discussione del contratto nazionale di lavoro e dal definanziamento dello stato sociale”. “Ma il danno – aggiunge il leader della Cgil – sarà prodotto all'intero Paese: aumenteranno i divari tra Nord e Sud; alla competizione sociale si aggiungerà quella territoriale; cresceranno ulteriormente le diseguaglianze, verrà meno la stessa possibilità di una politica industriale e di coesione nazionale”. (segue) (Rin)