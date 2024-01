Autonomia: Landini, più divari e diseguaglianze, meno diritti per lavoratori e pensionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È questa – aggiunge Landini – la naturale conseguenza, da una parte del cosiddetto residuo fiscale che le Regioni più ricche potranno trattenere per sé, dall'altra della frammentazione delle politiche pubbliche su materie di straordinaria rilevanza strategica come ambiente, energia, infrastrutture, ricerca e molte altre ancora. Pensare che sfide cruciali come la conversione ecologica del nostro sistema produttivo e la transizione digitale possano essere affrontate con scelte diverse per ciascuna Regione vuol dire non avere la consapevolezza della fase storica che stiamo attraversando. Per non parlare della regionalizzazione della Scuola, che tra tutti i difetti di questo Disegno di legge rappresenta, a nostro avviso, il più pericoloso per l'unità e l'identità culturale dell'Italia”. “Non da soli, ma insieme a tutti coloro che si sono battuti fin dall'inizio contro questa scelta sbagliata e controproducente – conclude il segretario generale della Cgil – ci opporremo con tutti gli strumenti che la democrazia mette a disposizione, per impedire che il governo spacchi il Paese e ne comprometta il futuro”. (Rin)