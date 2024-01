Migranti: Nevi (FI), Italia ritrova protagonismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione europea "conferma che gli accordi bilaterali, come fatto ha l'Unione europea con la Tunisia, sono uno strumento in grado di limitare le partenze e, quindi, far calare drasticamente il numero delle vittime. E' la strada che imbocca oggi l'Italia, grazie a un ritrovato protagonismo e autorevolezza internazionale, approvando il Protocollo con l'Albania. I risultati fanno la differenza tra chi professa l'accoglienza indiscriminata, a qualunque costo, e chi, come Fi, lavora per gestire il fenomeno con concretezza, puntando sulla diplomazia e sul dialogo con i Paesi di partenza dei migranti". Lo afferma, in una nota, l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.(Com)