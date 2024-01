Ue: Metsola, sicurezza energetica è obiettivo comune assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia è una questione politica. L'Ue deve avere come obiettivo la sicurezza energetica. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo alla presentazione del libro "Scintille" di Donato Bendicenti al Parlamento europeo di Bruxelles. "L'Europa si trova a un bivio, messa alla prova dalla guerra, dall'inflazione e dal cambiamento climatico. L'energia è, ed è sempre stata, una questione politica. La Russia lo ha capito da decenni", ha detto. "Il nostro obiettivo comune e assoluto deve essere la sicurezza energetica, unitamente a elementi imprescindibili come la sostenibilità e la competitività. Questi tre fattori, che definiscono la transizione ecologica, sono al centro degli obiettivi di questo Parlamento, specialmente in questa legislatura. È un percorso molto complesso, con molte sfide, ma necessario", ha aggiunto Metsola. "Lo sappiamo, come sappiamo che avrà dei costi. Ma è l'unica strada, l'unico treno che ha come destinazione un futuro migliore per chi verrà dopo di noi. E la bellezza e il vantaggio del nostro progetto europeo è che non dobbiamo costruirlo da soli. Le nostre differenze non sono un segno di debolezza, ma la nostra forza. La storia ci ha mostrato il vero valore di percorrere la strada insieme. E nel futuro che ci attende dobbiamo trovare nuove energie per proseguire questo cammino", ha concluso. (Beb)