Lombardia: accordo Giustizia, dipendenti regionali a supporto uffici giudiziari

Un supporto concreto dal personale di Regione Lombardia all'attività degli uffici giudiziari. Alcuni dipendenti regionali potranno lavorare per un anno a progetti organizzativi specifici. In particolare, le Corti d'appello e le Procure generali di Milano e Brescia raccoglieranno le esigenze di tutti gli uffici giudiziari lombardi, mentre Regione Lombardia si occuperà di reclutare il personale con i requisiti professionali necessari e l'inquadramento richiesto. E' quanto prevede il protocollo d'intesa siglato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Regione Lombardia provvederà all'assegnazione temporanea di proprio personale amministrativo - impiegato eventualmente anche a tempo parziale e selezionato con avviso interno - per contribuire alla riduzione dell'arretrato in materia civile e penale, in quanto obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra i compiti assegnati al personale regionale anche l'accelerazione delle pratiche di volontaria giurisdizione e in tema di minori stranieri non accompagnati. "Il Ministero della Giustizia supporta gli sforzi degli uffici giudiziari, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi Pnrr, per assicurare al Paese una risposta di giustizia più vicina alle esigenze di cittadini e imprese e favorire lo sviluppo economico. Anche con accordi come questo - in spirito di leale collaborazione tra istituzioni - si cerca di far fronte alle pesanti scoperture di organico di molti uffici giudiziari", commenta il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.