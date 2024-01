Lombardia: accordo Giustizia, dipendenti regionali a supporto uffici giudiziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare squadra tra istituzioni, dando vita a reti virtuose, è da sempre il metodo di lavoro di Regione Lombardia. Anche in questo caso - ha sottolineato il Presidente Fontana - abbiamo voluto assicurare al Ministro Nordio la nostra totale disponibilità a individuare, tra i nostri dipendenti, chi vorrà partecipare a un'esperienza lavorativa sicuramente diversa e stimolante, in grado di accrescere conoscenze e competenze che certamente saranno molto utili quando rientreranno in Regione". "Voglio ancora sottolineare che - ha proseguito il Governatore della Lombardia - i costi del personale saranno interamente a carico della Regione e, dunque, il Ministero della Giustizia non avrà alcun costo ma solo benefici". Gli specifici progetti che definiranno i termini della collaborazione che il personale regionale sarà chiamato a garantire saranno redatti dai diversi Tribunali e trasmessi alla competente Direzione regionale attraverso la Corte d'Appello o la Procura Generale. Tra le attività previste per i dipendenti regionali che collaboreranno con l'amministrazione giudiziaria, anche la gestione del front office della rete di sportelli di prossimità che gli Enti locali allestiranno per favorire e facilitare il dialogo con gli uffici giudiziari. I nominativi del personale selezionato saranno comunicati da Regione Lombardia alle Corti d'Appello e alle Procura Generali di Milano e Brescia che provvederanno all'assegnazione. Le Corti d'Appello e le Procure Generali lombarde si impegnano ad assicurare l'aggiornamento professionale del personale regionale assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione. (Com)