Autonomia: Schlein, serve mobilitazione politica e sociale molto forte

- "Serve una mobilitazione molto forte con tutte le altre forze politiche e sociali che insieme a noi provino a spiegare quali sarebbero gli effetti devastanti dell'approvazione di questa riforma sull'Autonomia differenziata". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, dopo il via libera del Senato al disegno di legge sull'Autonomia differenziata, parlando con i cronisti in Transatlantico, a Montecitorio. "Noi continueremo a contrastarla anche nel passaggio alla Camera. Non escludiamo alcuno strumento nel contrastare questa riforma che spacca l'Italia", ha concluso la leader del Pd. (Rin)